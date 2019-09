New Delhi dévoile des mesures contre la pollution atmosphérique suite à la fête des pétards

ⓒ Getty Images Bank

La capitale indienne New Delhi vient d’annoncer une série de mesures qui visent à lutter contre la pollution de l’air suivant Divali, la plus grande fête hindoue qui aura lieu du 25 au 29 octobre. Pendant cette période, les habitants tirent une quantité importante de pétards afin de célébrer la victoire de la lumière contre les ténèbres. A la fin des festivités, l’air devient irrespirable.





D’après le ministre en chef de New Delhi, Arvind Kejriwal, la municipalité prévoit d’appliquer la circulation alternée du 4 au 15 novembre et de planter des arbres dans 12 zones où la pollution atmosphérique est sévère. Elle compte également nettoyer les routes et vendre des masques N-95 certifiés par les autorités.