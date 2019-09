Yujinbuty : mélange de tradition et de modernité

© Yujinbuty

La société Yujinbuty fabrique des accessoires pour cheveux qui allient traditions séculaires et éléments modernes.

Autrefois, les Coréennes portaient des épingles à cheveux d’ornement appelées binyeo. Ce que Yujinbuty a fait, c’est de recréer cet accessoire traditionnel et de lui donner une touche de modernité. Car dans la tête des gens, un binyeo est un produit esthétique et de décoration plus qu’un accessoire de mode. Il est très conventionnel, voire même démodé, ce qui empêche les femmes de le porter au quotidien. Il est également offert comme cadeau spécial, mais celles qui le reçoivent l’utilisent rarement comme accessoire de tous les jours. Aussi la PDG de société Yujinbuty a ajouté des motifs simples pour le rendre plus moderne.





© Yujinbuty