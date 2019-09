LPR : taux préférentiel de prêts

© Getty Images Bank

Dernièrement, la banque centrale de Chine a modifié la manière dont les prêteurs commerciaux fixent leurs taux d’intérêt quand ils proposent des prêts, en attirant l’attention sur le LPR, l’acronyme anglais de taux préférentiel de prêts. Cet acronyme fait référence aux taux d’intérêt que les banques appliquent à leurs clients les plus solvables ou les moins risqués.





La banque centrale chinoise a introduit le LPR en 2013 pour inciter les banques locales à baisser leurs taux d’intérêt. Cependant cela n’a pas produit l’effet escompté, du fait que de nombreuses banques ont refusé de faire des prêts un taux inférieur à celui de référence. Afin de remédier à ce problème, elle a annoncé de nouvelles règles régissant le LPR en août. Dans le cadre des nouvelles mesures, le rapport de solvabilité sera annoncé sur une base mensuelle, et non plus journalière, et les institutions financières devront utiliser le nouveau rapport de solvabilité comme référence pour fixer le taux d’un nouvel emprunt.





Au final, ces nouvelles règles devraient réduire le coût de l’emprunt. Car Pékin continue de voir son économie se détériorer du fait de son conflit commercial avec les Etats-Unis. Reste cependant à voir comment ces nouvelles règles sur les prêts vont influencer l’économie de l’empire du Milieu.