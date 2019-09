Perspectives d’une baisse des taux américains par la FED

© YONHAP News

Les yeux du monde entier sont une fois encore tournés vers la FED, la banque centrale américaine, qui décidera ou pas d’un réajustement de son taux directeur cette semaine. Désormais, l’attention est portée sur le fait de savoir si elle va encore le baisser compte tenu des préoccupations croissantes suscitées par une possible récession et par la poursuite de guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine.

Petit retour en arrière, la réduction de son taux en juillet était la première du genre depuis plus de dix ans, en fait depuis la crise financière mondiale de 2008. Le geste de cet été marquait donc la fin de la normalisation de la politique monétaire américaine en place depuis fin 2015. En juillet, la FED avait aussi laissé entrevoir la possibilité d’une baisse supplémentaire, tout en précisant toutefois que ce n’était pas le début d’une longue série.

Cependant ce qui inquiète les marchés, c’est qu’au début du mois, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a nié la possibilité que les Etats-Unis entrent en récession, mais il a réaffirmé sa position antérieure selon laquelle il agirait de manière appropriée pour maintenir la croissance de l’économie américaine. Des remarques qui ont été largement perçues comme un signe que son institution allait fort probablement effectuer de nouvelles baisses alors que l’économie mondiale montre de plus en plus de signes de faiblesse.