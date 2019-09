Un spectacle qui combine le ballet, une danse occidentale, et la narration d’un conte populaire coréen sera donné du 19 au 21septembre au Suwon SK Atrium.





Il s’agit de la pièce « Hé, Dokkaebi ! Dokkaebi ! » proposée par la Compagnie de ballet Seo. Créée en 2002 en France, cette troupe a récolté de nombreux éloges lors de sa représentation au Festival d’Avignon en 2007. Elle continue de présenter un ballet « facile et intéressant » pour vulgariser ce genre artistique.





Ce spectacle combine donc des performances de danseurs et la narration d’un conte populaire coréen relative au dokkaebi, une sorte de lutin, pour que les enfants puissent la comprendre et l’apprécier.





L’histoire : un petit dokkaebi part enfin en voyage pour la première fois dans le monde des humains. Les dokkaebi font l’expérience de ce monde en regardant la vie des humains et en dansant avec eux. Ils apprennent ainsi les émotions de ces derniers qui sont différents d’eux. Et les dokkaebi et les humains deviennent amis.





Date : du 19 au 21septembre 2019

Lieu : Suwon SK Atrium

Site : http://suwonskartrium.or.kr