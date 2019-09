Le groupe La Ventana donnera un concert le 25 septembre au Centre municipal de Bucheon dans la province de Gyeonggi.





La Ventana est un groupe de cross-over sud-coréen. Il a sorti son premier album « Como el Tango, Como el Jazz » en 2008 et fait sensation dans le monde de la musique au pays du Matin clair. Deux ans plus tard, son deuxième opus intitulé « Nostalgia And The Delicate Woman » a été récompensé au Korean Music Awards comme « meilleur disque de jazz & cross-over ».





Son nom « La Ventana » est un mot espagnol qui signifie « fenêtre ». Le groupe l’a choisi pour manifester sa volonté de communiquer avec le monde et de franchir librement les frontières entre le tango et le jazz.





Comme l’indique le titre de ce concert « Como el Tango, Como el Jazz » ou « Comme le tango, comme le jazz », le groupe permettra aux spectateurs d’apprécier un tango de style jazz et un jazz de style tango.





Date : le 25 septembre 2019

Lieu : Centre municipal de Bucheon

Site : http://www.bcf.or.kr/coro/conc/conctour/concerttourList.act