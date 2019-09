Les mélodies sur le thème de l’automne

Les maisons coréennes d’autrefois disposaient d’une plateforme réservée aux grandes jarres contenant différentes sortes de « jang ». Le « jang » est un terme générique qui désigne les sauces traditionnelles fermentées, notamment le « ganjang », sauce de soja, le « doenjang », pâte de soja fermenté, ou encore le « gochujang », pâte de piment rouge. Les ancêtres coréens faisaient très attention à l’emplacement de ces précieux récipients : ils devaient être suffisamment exposés aux rayons du soleil, mais la chaleur torride de l’été pouvait risquer de brûler les sauces à l’intérieure. C’est la raison pour laquelle ils construisaient des plateformes à un endroit alternativement ensoleillé et ombragé. Dans la majorité des cas, ces plateformes baptisées en coréen « jangdokdae » se situaient sous un grand arbre dans l’arrière-cour. Il existe un poème qui associe les pots de sauce et l’automne : il s’agit d’« Oh, les feuilles vont prendre les couleurs de l’automne » de Kim Yeong-rang. Dans ce poème, une jeune fille ouvre l’une des jarres de la plateforme et une feuille de plaqueminier tombe dedans. Le poète décrit la surprise de la jeune fille à la vue de cette feuille qui a déjà changé de couleur. C’est ainsi qu’elle se rend compte que l’automne est arrivé.





Les quatre saisons bien distinctes de la péninsule coréenne ont inspiré de nombreuses chansons au fil du temps. Certaines d’entre elles sont devenues si emblématiques qu’il est presque impensable de laisser une saison passer sans les écouter. Par exemple, l’une des mélodies traditionnelles incontournables de l’automne est « Gwansanyungma » ou « Les montagnes et les chevaux de guerre ». Les paroles commencent ainsi : « La rivière en automne est tellement solitaire que / Même les poissons ont froid. / Exposé au vent d’ouest, / un homme est sur le belvédère Jungseon. »





Dans le passé, les poèmes chantés par les nobles étaient appelés « jeongga », qui peut se traduire littéralement par « chants corrects », alors que ceux des gens ordinaires étaient nommés « japga », qui veut dire « chants divers » ou « chants vulgaires ». La dernière mélodie de cette édition est un « japga » de la région de Jeolla. Il s’agit de « Heungtaryeong » ou « le chant de la joie » qui vous invite à vous amuser entre amis tout en appréciant les chrysanthèmes. Voici le début des paroles :

« J’ai planté des chrysanthèmes à côté de ma fenêtre et enterré un tonneau de liqueur sous les fleurs. / La lune se lève lorsque la liqueur cuve, lorsque les fleurs s’épanouissent, lorsque les amis viennent me voir. / Mon petit, viens jouer du geomungo ! Nous allons boire toute la nuit. »

Malgré ces paroles joyeuses, la mélodie est assez mélancolique, voire triste.





[Liste des mélodies de cette semaine]

1. « Les feuilles de l’automne ne sont qu’à moitié rouges » interprété au chant par Kim Young-gi

2. La version moderne de « Gwansanyungma » ou « Les montagnes et les chevaux de guerre » interprétée au chant par Choi Yun-yeong

3. « Heungtaryeong » ou « Le chant de la joie » interprété au chant notamment par Kim Su-yeon