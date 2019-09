La Corée du Sud prend des mesures contre la peste porcine africaine

ⓒYONHAP News

Alors que l’inquiétude sur l’éventuelle propagation de la peste porcine africaine (PPA) grandit en Corée du Sud, le gouvernement a décidé mercredi de procéder à des abattages préventifs dans les élevages de porcs situés à proximité des fermes où les premiers cas de cette maladie animale dans le pays ont été confirmés. Un cas de PPA a été détecté pour la première fois le 17 septembre dans une ferme porcine de Paju, près de la frontière avec la Corée du Nord. Le lendemain, un deuxième cas a été constaté dans une exploitation de Yeoncheon, également située à proximité de la frontière intercoréenne.





Le ministère de l'Agriculture a annoncé mercredi qu'il avait décidé d'abattre les porcs d'élevage dans les fermes situées dans un rayon de 3 km de l'exploitation contaminée à Yeoncheon. Il s'agit d'une mesure plus forte que celle préconisée dans la « Procédure opérationnelle standard de la peste porcine africaine », qui consiste à abattre les cochons dans un rayon de 500 mètres de la ferme touchée par la maladie.





Le ministère a également désigné six villes et communes comme des « zones de contrôle renforcé ». Il s'agit de Paju, Yeoncheon, Pocheon, Dongducheon, Gimpo et Cheolwon. Ces zones comptent 442 exploitations porcines qui élèvent au total quelque 710 000 bêtes. Par ailleurs, le ministère a interdit toute sortie de cochons de ces zones pendant trois semaines, contre une semaine initialement prévue. Enfin, durant cette période, les entrées et les sorties dans les élevages situés dans les provinces de Gyeonggi et de Gangwon seront également limitées, sauf pour le traitement de maladies.





La peste porcine africaine est une maladie infectieuse répandue dans les pays d'Afrique. Elle touche les porcs et les sangliers, mais n'affecte pas l'Homme. Le taux de mortalité peut atteindre 100 %. Mais à l'heure actuelle, il n'existe aucun vaccin ni traitement contre cette maladie. La durée d'incubation du virus est de quatre à 19 jours. Parmi les symptômes, on trouve la fièvre, la perte d'appétit, des nausées ou des hémorragies cutanées. La mort survient en moins de 10 jours en moyenne.





C'est d'abord dans les pays d'Europe de l'est et en Russie que cette maladie fatale s'est propagée, avant d'atteindre la Chine l'an dernier. Cette année, elle a été détectée en Mongolie et dans des pays d'Asie du Sud-est comme le Vietnam. Elle a provoqué des dégâts particulièrement importants en Chine. Plus de 100 millions de porcs ont été abattus et les prix de la viande de porc ont flambé de 50 %. En Corée du Nord, le premier cas de PPA a été détecté le 30 mai dernier. Depuis, les autorités de Séoul ont renforcé les mesures de prévention. Ce qui n'a pas empêché le virus de faire son apparition en Corée du Sud.





Les autorités sanitaires du pays du Matin clair n'ont pas tardé à mettre en place des mesures de quarantaine nécessaires et à réaliser des opérations d'abattage et de désinfection pour endiguer la propagation de la maladie. Parallèlement, elles informent le public du fait que le virus n'est pas transmissible aux humains. Cependant, l’inquiétude n'en reste pas moins vive au sein de la population. Les prix de gros de la viande de porc s'envolent, et les restaurants de viande connaissent une baisse de fréquentation. En Corée du Sud, il y a quelque 6 000 élevages porcins qui comptent au total 12 millions de bêtes. Conscientes de la nécessité d'agir en amont, les autorités poursuivent sans relâche les opérations de prévention pour éviter des situations catastrophiques comme celle de la Chine.