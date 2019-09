La déclaration de Pyongyang fête son premier anniversaire

ⓒYONHAP News

La déclaration conjointe de Pyongyang, issue du troisième sommet entre Moon Jae-in et Kim Jong-un, a fêté son premier anniversaire le 19 septembre. Ce texte contient une série d'engagements pris par les deux pays afin de porter leurs relations à un nouveau palier. Suite à son adoption, Séoul et Pyongyang ont entamé des discussions dans différents domaines et organisé une cérémonie d'inauguration des travaux de reconnexion des voies ferrées et des routes intercoréennes. Pourtant, depuis l'échec du sommet entre les Etats-Unis et la Corée du Nord en février à Hanoï, les efforts de mise en œuvre de cette déclaration sont pratiquement au point mort.





Le président sud-coréen et le leader nord-coréen ont tenu leur dernier sommet les 18 et 19 septembre 2018 à Pyongyang. Leur rencontre a abouti à l'adoption de la déclaration conjointe dite de Pyongyang. Dans cette déclaration, les deux pays se sont engagés à éliminer les risques de guerre dans la péninsule coréenne, à prendre des mesures pour développer leur coopération dans les domaines économique, humanitaire et socio-culturelle et, enfin, à organiser dans un avenir proche la visite de Kim Jong-un à Séoul.





La déclaration de Pyongyang s'inscrit dans la lignée des efforts de dialogue engagés par les deux Corées à l'occasion des Jeux olympiques d'hiver de PyeongChang en février 2018. Les dirigeants du Sud et du Nord ont tenu leur premier sommet en avril de la même année au village frontalier de Panmunjom. Puis, un mois plus tard, les deux hommes se sont retrouvés encore une fois à Panmunjom. Ce deuxième tête-à-tête a contribué à la réalisation de la première rencontre entre Kim Jong-un et le président américain Donald Trump en juin 2018, à Singapour. Le troisième sommet intercoréen tenu en septembre a débouché sur l'adoption de la déclaration de Pyongyang dans laquelle les deux Corées ont pris une série d'engagements visant à améliorer leurs relations.





Dans le cadre de la mise en œuvre de cette déclaration, Séoul et Pyongyang ont tenu des pourparlers de haut niveau en octobre 2018 et élaboré des plans d'action pour promouvoir leur coopération dans les domaines ferroviaire, routier, forestier et de la santé. En décembre, les deux pays ont organisé une cérémonie d'inauguration des travaux pour reconnecter et moderniser les routes et les voies ferrées intercoréennes. C'est dans le domaine militaire que les avancées ont été les plus significatives. Conformément à leurs engagements pris dans l'accord militaire signé également à l'occasion du sommet de Pyongyang, les deux côtés ont retiré les armes à feu de la zone commune de sécurité (JSA), suspendu les actes d'hostilité l'un contre l'autre et démantelé à titre d'essai, chacun, onze postes de garde dans la zone démilitarisée (DMZ). Cependant, depuis leurs dernières discussions sur la coopération sportive en décembre dernier, le dialogue s'est interrompu. Leurs relations se sont encore refroidies après l'échec du sommet entre Trump et Kim en février.

Aujourd'hui, la perspective n'est toujours pas réjouissante pour les relations intercoréennes. Depuis le début de l'année, le pays communiste a tiré des missiles à courte portée à une dizaine de reprises. De plus, actuellement, il semble privilégier les négociations directes avec Washington au détriment de ses relations avec Séoul.