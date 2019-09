Le e-commerce en Corée

ⓒ Getty Images Bank

Cette semaine, petit arrêt sur l’une des grosses tendances du marché sud-coréen : le e-commerce. Celui-ci est d’autant plus important que sa croissance est tirée par l’utilisation des téléphones mobiles. Nous tenons à rappeler que les habitants du pays du Matin clair font partie des individus les plus connectés de la planète et possèdent quasiment tous un smartphone.





ⓒ Getty Images Bank

Un marché du e-commerce en expansion donc, dans lesquels plusieurs entreprises se disputent les consommateurs en veillant à offrir les meilleurs services. Le cœur de la bataille se joue d’abord sur la praticité des applications et des sites, sur les modes de paiement et enfin sur la rapidité de livraison.





ⓒ YONHAP News

Certaines entreprises veillent à contrôler l’ensemble des opérations, de l’achat à la distribution en passant par le paiement. Les entreprises « off-line », elles aussi, veillent à développer ces activités car les jeunes sud-Coréens, célibataires et très occupés, recherchent de plus en plus de produits en ligne.





ⓒ YONHAP News

En outre, ils possèdent des modes de consommation très différents de leurs aînés. Des livraisons en tout genre qui participent hélas à la croissance de la circulation dans le pays avec les nombreuses camionnettes et des horaires très soutenus pour les livreurs. Si la Corée du Sud pratique de longue date la livraison, elle s’affirme véritablement comme un « baedal gonghwaguk » (une république de la livraison).





ⓒ YONHAP News, KBS