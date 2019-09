Producteurs (11) 섭섭하다

*Dialogue de la onzième semaine

신디: 아, 빨리 말해. 본론.

Cindy : Ah, dis-le vite. Le vif du sujet.

매니저: 그게... 그 우산이니? 우산피디? 맞아?

Manager : Ça... c’est ce parapluie ? Le producteur au parapluie ? C’est exact ?

그런 거야? 아니, 그 사람이 우산 가지고 쪼이기나 했지.

C’est bien lui ? Non, mais, il n’a fait que t’embêter avec le parapluie.

언제 무슨 우산이 돼줬다고.

Quand est-ce qu’il a été ton parapluie ?

막말로 내가 우산을 씌워줬어도 골백번은 더 씌워줬지.

Pour être franc, c’est moi qui ai porté des centaines de fois

pour toi un parapluie.

나 너한테 섭섭하다. 신디야.

Tu me fais de la peine, Cindy.





*Expression à retenir

섭섭하다: adjectif, être triste, être regrettable, être peiné(e), être déçu(e)

→ 그냥 헤어지기가 섭섭해요. C’est triste de se quitter ainsi

→ 나는 그 친구가 매우 섭섭했어요. Cet(te) ami(e) m’a beaucoup peiné(e).





*Vendredi 20 septembre

Résumé de l’histoire

라준모피디 et 탁예진피디 sont des amis d’enfance. Ils sont tous les deux producteurs d’émissions télévisées dans la même chaîne et, en plus, ils partagent le même appartement. Tout est réuni pour passer à l’étape supérieure. D’ailleurs, 예진 aimerait bien, mais 준모 continue à hésiter de lui ouvrir son cœur, de peur peut-être de mettre en danger leur amitié.





백승찬 피디 est, quant à lui, convaincu de ses sentiments. Il aime 예진 et il fait tout pour qu’elle l’aime à son tour. Mais, elle ne voit rien et interprète tous les gestes de 승찬 comme de la pure gentillesse. En attendant, le jeune producteur travaille pour une émission de variétés où la chanteuse Cindy est l’une des principales protagonistes. Et il fait attention à la jeune femme qui, elle, est très sensible à ses marques d’intérêt. Elle va même jusqu’à l’embrasser et lui proposer de sortir ensemble.





승찬 est complètement décontenancé quand il découvre que la star l’aime alors qu’il n’a rien fait pour. Il interprète cela comme une grande solitude de Cindy qui veut passer du temps avec quelqu’un qu’elle aime bien. Or, il va se passer un événement qui va bouleverser les cartes. Un jour où Cindy participait à la fameuse émission musicale Music Bank produite par 탁예진, elle se retrouve à gagner la compétition et au lieu de remercier tout simplement le public et les auditeurs, elle se lance dans un discours. Ce qui n’est habituellement pas son genre. Mais, elle se met à remercier toutes celles et ceux qui la soutiennent et, entre autres, la productrice qui n’en croit pas ses oreilles mais qui est, bien sûr, très heureuse d’être ainsi reconnue. Et elle termine ses remerciements par une personne mystère, une personne qui lui apporte un parapluie lorsqu’elle en a besoin…









À retenir

- Vite, rapidement 빨리

- Parler, dire 말(을)하다

- Le vif du sujet 본론

- Ça그게, forme contractée de 그것-이

- Ce, cette, ces그

- Un parapluie 우산

- La copule 이다 être, c’est qui s’ajoute directement à l’attribut qui est un nom ou un pronom

- Le suffixe de terminaison de mode interrogatif familier 니

- Le verbe être correct, être juste 맞다

- Ce genre, ce type 그런, forme contractée de 그러한

- Une personne 사람

- Avoir, porter, prendre가지다

- Embêter quelqu’un쪼이다

- Quand, à quel moment 언제

- Quoi, quel 무슨

- Brutalement, sans ménagement, pour parler franc 막말로

- Je 내가, la forme contractée de 나-가

- Porter, mettre sur sa tête, au-dessus de sa tête 씌우다

- À maintes reprises, des centaines de fois 골백번

- Plus, davantage더

- Le pronom de la première personne du singulier je 나

- Le pronom de la deuxième personne du singulier tu, toi 너

- À quelqu’un, pour quelqu’un, de quelqu’un 한테

- Explication de l’expression de la semaine 섭섭하다 être peiné(e), être déçu(e)

- Le suffixe 야 utilisé après un prénom exprime une forme d’affection





Répétition de l’expression de la semaine

Être peiné(e) 섭섭하다