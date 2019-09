Pourquoi le Japon se passionne-t-il autant pour le rugby ?

ⓒ Getty Images Bank

Le coup d’envoi de la Coupe du monde de rugby a été donné au Japon vendredi dernier. C’est la première fois qu’un pays asiatique organise cet événement. L’engouement est tel que 95 % des 1,8 million de tickets des matchs ont déjà été vendus au jour de l’inauguration.





Pourquoi le pays s’affole-t-il autant pour ce sport ? Après la restauration de Meiji en 1868, l’Archipel souhaitait se positionner comme « l’Europe en Asie ». Dans ce cadre, le gouvernement a promu le rugby qui souligne la coopération, l’esprit de sacrifice et la persistance. Car ces valeurs étaient compatibles avec l’image du pays poursuivie par les autorités. Cette tradition continue jusqu’à aujourd’hui et le rugby constitue toujours l’un des sports les plus populaires dans le pays.