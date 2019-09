« 36,5 », nouvel EP de SHAUN

SHAUN, dont le vrai nom est Kim Yun-ho, est un chanteur, compositeur, parolier et arrangeur musical. Avant de lancer sa carrière en solo, il a fait ses débuts en 2010 en tant que claviériste, ou joueur de synthétiseur, au sein du groupe masculin « The Koxx ». Composé de cinq membres, The Koxx propose un univers musical original et excentrique adoptant un style british.

Au-delà de ses activités en groupe, SHAUN a fait ses preuves en tant qu’auteur-compositeur-interprète en sortant son premier single « Fusidine » en 2012. En 2015, il a pris part à l’émission d’audition destinée aux DJ diffusée en 2015 sur Mnet. Le chanteur, aujourd’hui âgé de 29 ans, mène plusieurs collaborations avec des artistes de SM Entertainment comme EXO, BoA et f(x).

SHAUN a beaucoup fait parler de lui avec « Way Back Home », l’un des quatre morceaux de son EP « Take » sorti en juin 2018. Sur Melon, la plus grande plateforme de streaming sud-coréenne, cette chanson a dépassé le mois suivant « Ddu-Du Ddu-Du » de Blackpink puis « Dance The Night Away » de Twice. Un chanteur indépendant presque inconnu du grand public a fini par prendre la tête du classement face aux deux girls band les plus populaires de la k-pop. Du jamais vu !

Depuis avril dernier, le chanteur effectue son service militaire. Avant de servir sous les drapeaux, il a travaillé sur plusieurs morceaux pour que sa musique ne soit pas oubliée lors de son absence.

Grâce à ses efforts, un nouvel EP « 36,5 » comportant trois morceaux, tous composé par l’artiste, a pu voir le jour.