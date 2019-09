Joo Hyun-mi envoie une lettre d’amour à ses fans d’Incheon

Date : le 29 septembre 2019

Lieu : Incheon Culture & Art Center

Joo Hyun-mi envoie une lettre d’amour à ses fans qui la soutiennent depuis plusieurs années voire plusieurs décennies. La chanteuse d’origine chinoise qui a débuté en 1981 donnera, le 29 septembre, un concert intitulé « Love Letter » au centre de culture et d’art d’Incheon.

A travers ce spectacle, Joo Hyun-mi veut exprimer sa sincère gratitude envers ses admirateurs qui sont de plus en plus nombreux depuis le lancement de sa propre chaîne sur YouTube. La chaîne « Joo Hyun-mi TV » lancée fin 2018 cumule plus de 56 500 abonnés à ce jour.

Les spectateurs pourront savourer les plus célèbres chansons de la reine du trot comme « Rainy Yeongdonggyo ». Après Incheon, l’ancienne pharmacienne poursuivra sa tournée nationale à Gwangju et à Daegu.