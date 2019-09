NBP : la principale plateforme en nuage de Corée du Sud

© NAVER BUSINESS PLATFORM Corp

La société NBP pour Naver Business Platform est le fournisseur de services cloud du principal portail Internet et moteur de recherche sud-coréen, Naver.





Ce qui fait le point fort de cette société, c’est que ses clients ne ressentent aucun des inconvénients qu’ils peuvent rencontrer quand ils utilisent des services similaires basés à l’étranger. La société fournit des services et fonctions identiques à ceux des fournisseurs étrangers, mais à des prix bien plus raisonnables.





Par ailleurs, comme elle a une expérience de plusieurs années dans la gestion de services internationaux, tels que V Live, elle peut aider beaucoup d’entreprises locales qui souhaitent explorer les marchés étrangers ou réciproquement des entreprises étrangères qui envisagent de lancer leurs services en Corée du Sud. Un autre de ses atouts, c’est que ses clients peuvent utiliser les technologies uniques de Naver avec leurs propres services via le cloud. A noter aussi, son centre de support client fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours par an, afin de résoudre les problèmes de ses utilisateurs rapidement et avec précision.





