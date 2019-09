© Getty Images Bank

Le terme économique « effet de base » a été utilisé fréquemment dans l’économie sud-coréenne ces derniers temps. Lors de l’évaluation d'un indice économique pendant une durée en cours, des distorsions anormalement élevées ou au contraire basses par rapport à une durée précédente peuvent entraîner une distorsion. C’est cette distorsion que l’on nomme effet de base.





Par exemple, si la situation d’un moment est comparée à une période de forte expansion, les indices du dit moment peuvent apparaître pires qu'ils ne le sont en réalité. En revanche, ils peuvent paraitre plus positifs en période de récession, et laisser penser que l’économie s’est améliorée.





Le mois dernier, la Corée du Sud a enregistré une amélioration de trois de ses indices concernant l’emploi, à savoir l’indice sur le nombre de travailleurs, celui du taux de l’emploi et celui du taux de chômage. Le nombre de personnes travaillant, en particulier, a augmenté de 450 000 en août par rapport à l’année précédente, soit sa plus forte augmentation depuis 29 mois. Cependant cette forte croissance est à lire sous le coup d’un effet de base, du fait que l’augmentation sur un an du nombre de personnes à travailler au cours du même mois par rapport à celui de l’année précédente est restée inférieure à 3 000.