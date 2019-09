Festival du champignon des pins de Yangyang 2019

La 23e édition du Festival du champignon des pins se déroulera du 26 au 29 septembre au bord de la rivière Namdaecheon et d’autres endroits à Yangyang, dans la province de Gangwon.





Cette manifestation commencera par un rite sacrificiel priant pour d’abondantes récoltes, suivi par une quarantaine d’événements.





Les programmes les plus populaires sont « La chasse aux champignons des pins » et « La cueillette des lentins du chêne ». Le premier se déroulera dans la forêt récréative de Songi Valley. Les visiteurs pourront participer à cette chasse pour trouver des champignons des pins cachés sous les arbres. Le dernier consiste à visiter des plantations de lentins du chêne pour en cueillir et en déguster.





Les visiteurs pourront également visiter le musée des champignons des pins, le centre écologique du Baekdudaegan et le centre d’expérience des bois de construction.





Date : du 26 au 29 septembre 2019

Lieu : au bord de la rivière Namdaecheon et d’autres endroits à Yangyang

Site : http://festival.yangyang.go.kr