Un concert de gukak des célèbres chanteurs de pansori (chant narratif traditionnel coréen), Ahn Suk-seon et Nam Sang-il, sera donné le 28 septembre à Anseong dans la province de Gyeonggi.





Les deux chanteurs et d’autres artistes monteront sur scène pour présenter une nouvelle version du pansori « Sugungga », caractérisée par son style particulier et sa composition inhabituelle de musique. Intitulée « Monsieur le Lapin va au palais sous les mers », cette pièce mélangera le pansori et le changgeuk, un théâtre chanté traditionnel du pays du Matin clair.





L’histoire : le roi dragon qui habite dans le palais sous les mers est tombé malade. S’il ne prend pas du foie de lapin, il mourra. Alors, la tortue, son fidèle subordonné, se rend au monde des hommes et trouve un lapin. Il essaie de le persuader de visiter le fond des mers. Mais, le lapin est trop rusé pour être dupé.





Date : le 28 septembre 2019

Lieu : Anseong Machum Art Hall à Anseong

Site : https://www.anseong.go.kr/arthall/