« La Mouette » de Lee Beom-seon

ⓒ Getty Images Bank

Extrait de l’émission :





Le bruit des vagues frappa l’oreiller. Il n’arriva pas à s’endormir. Le lampadaire, qui aurait déjà été éteint si c’était n’importe quel autre jour, restait allumé. Quelque chose devait se passer au port. Quelque chose de bon ou quelque chose de mauvais.





L’île était une grande famille en soi.





파도소리가 베개를 때린다.

좀처럼 잠이 오지 않는다.

여느 날 같으면 벌써 나갔을 전등이

그대로 들어와 있다.

아마 이 포구에 또 무슨 일이 생겼나보다.

기쁜 일이나 그렇지 않으면 슬픈 일이.





섬 안은 그대로 한집안이다.









« La Mouette » a été publié en 1958 dans la revue Hyundae Munhak ou Littérature contemporaine. Ce récit relate la vie d’un professeur de collège du nom de Hun qui s’est installé dans une île du Sud depuis sept ans.









Lorsque les deux phares s’allumaient et laissaient pendre deux longs rubans de rouge et de bleu à la surface de l’eau, le son du saxophone s’ondulait vers le ciel nocturne silencieux. Le son triste et rauque ramenait ses pensées vers le passé. Tandis qu’il écoutait le son perdu tous les soirs, sans savoir qui jouait de l’instrument, appuyé contre le pilier de la chambre, il ne pouvait rien faire d’autre que de regarder le ciel étoilé.





훈은 어제저녁에도 그 <집시의 달>을 들었다.

두 등대에 불이 들어와,

청홍(靑紅)의 물댕기를 길게 수면에 드리울 때,

고요한 밤하늘에 수문(水紋)처럼 번져나가는 색소폰 소리.

자꾸자꾸 그의 상념을 옛날로 옛날로 밀어세우는 그 서러움에 목쉰 소리.

밤마다 흐느껴 흐르는 그 색소폰 소리를 들으면,

누가 부는 것인지도 모르는 대로

그는 자기 방 마루 기둥에 기대앉은 채

별이 뿌려진 밤하늘을 우러러 꼼짝도 할 수 없었다.









* Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

L’auteur Lee Beom-seon a lui-même travaillé comme professeur durant la guerre de Corée sur l’île de Geoje située à l’extrême sud-est de la péninsule. L’île dans l’histoire n’est pas spécifiquement nommée Geoje, mais la vie du protagoniste est fortement inspirée des expériences personnelles de l’écrivain. Après la guerre, la Corée a traversé une période mouvementée, pleine de relations brisées, d’immoralité, de solitude et d’isolement. Cependant, Lee Beom-seon pensait qu’il restait dans le cœur des gens un minimum de gentillesse et de loyauté. Si ces sentiments étaient restaurés, le monde deviendrait un bien meilleur endroit. Ce que l’auteur a ressenti pendant son séjour sur l’île de Geoje est ainsi reflété dans cette nouvelle.









Auteur :

Lee Beom-seon est né en 1920 dans la ville nord-coréenne de Sinuiju et décédé en 1982 à Séoul. Il fait ses débuts littéraires en 1955 avec la publication de la nouvelle « Vente à la sauvette des billets » dans la revue Hyundae Munhak ou Littérature contemporaine.