La péninsule coréenne est connue pour ses nombreuses montagnes et profondes vallées, une topographie idéale comme habitat du tigre. Dans le passé, la créature majestueuse et féroce causait souvent des dégâts aux humains. Selon les archives de la période Silla, un tigre est apparu dans la cour du palais royal malgré une sévère surveillance. Imaginez les dommages que des villages ordinaires et des maisons des habitants auraient dû subir à cause de ces bêtes qui ont réussi à pénétrer dans la résidence du roi. En raison de la force, la férocité et l’apparence imposante de ce prédateur, les Coréens d’autrefois le considéraient comme être divin ou garde de l’Esprit de la montagne et le vénéraient. C’est d’ailleurs pourquoi il existe de si nombreux proverbes et contes populaires sur le tigre.





Par exemple, un proverbe qui dit « Un hôte de mai et de juin fait plus peur qu’un tigre » évoque la difficulté de recevoir les invités en été car les récoltes étaient déjà épuisées et l’on n’avait plus beaucoup de choses à leur servir durant cette saison estivale selon le calendrier lunaire. L’expression « piquer le nez d’un tigre endormi » signifie « causer de gros problèmes en perturbant une situation tranquille ». Quand ils se réfèrent à l’ancien temps, les Coréens disent « du temps où les tigres fumaient ». Un autre proverbe célèbre est « Après sa mort, l’homme laisse son nom, le tigre sa peau. »





Dans les contes populaires et les peintures folkloriques, le prédateur est souvent ridiculisé et dépeint comme une créature plutôt naïve. Dans de nombreux récits, il est victime de la ruse humaine. C’est sans doute pour apaiser la peur des gens de ces bêtes féroces qu’elles étaient décrites ainsi.





[Liste des mélodies de cette semaine]

1. « Le jour du mariage d’un tigre » interprété par l’ensemble Geurim

2. Un extrait du pansori « Sugungga » ou « Le chant du palais sous les mers » interprété au chant par Nam Hae-seong

3. Deux adaptations modernes de ce passage du pansori « Le chant de la fidèle Chunhyang » baptisé « Mancheopcheongsan », respectivement interprétées par Ko Yeong-yeol avec le groupe The Second Moon et par Daehansaram