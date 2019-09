Moon rencontre Trump et donne un discours à l’Onu

© YONHAP News

Le président sud-coréen Moon Jae-in continue d’agir pour relancer le processus de dénucléarisation sur la péninsule coréenne : en visite à New York cette semaine, à l’occasion de l’Assemblée générale des Nations unies, il a rencontré le numéro un américain Donald Trump et il a donné un discours à la tribune de l’Onu. Etant donné le contexte géopolitique actuel et la reprise espérée des négociations de dénucléarisation avec la Corée du Nord, le sommet Moon-Trump a beaucoup attiré l’attention des observateurs.





« La Corée du Nord et les Etats-Unis se sont engagés dans un intense bras de fer depuis que leur deuxième sommet s’est conclu sans accord, en février dernier à Hanoï. Mais récemment, la vice-ministre nord-coréenne des Affaires étrangères, Choe Son-hui, a déclaré que son pays était prêt à s’assoir à la même table que les Etats-Unis ; et à Washington, Donald Trump a renvoyé son conseiller à la sécurité nationale, le très va-t-en-guerre John Bolton. En 2017 et 2018, Moon Jae-in s’était déjà rendu à l’Assemblée générale de l’Onu pour y donner un discours ; cette année, c’était le Premier ministre qui devait initialement aller à New York... mais alors que les signes d’une reprise du dialogue entre les Etats-Unis et la Corée du Nord s’accumulaient, le locataire de la Maison bleue a décidé de participer en personne à l’Assemble onusienne, pour la 3e année consécutive », explique Hong Hyun-ik, chercheur à l’Institut Sejong à Séoul. Il nous offre son analyse.