En Corée du Nord, un engouement croissant pour le café

© KBS

Le 1er octobre est la Journée mondiale du café... une journée créée par l’Organisation internationale du café dans le but de promouvoir cette boisson dans le monde entier. Ce breuvage est déjà très populaire à travers toute la planète. Et en Corée du Nord ? Les habitants du pays communiste boivent-ils du café ?





Le café était autrefois vu comme un symbole de l’Occident et il était très difficile à trouver. Mais alors l’ouverture relative du pays et de son économie, depuis l’effondrement économique des années 90, de plus en plus de nord-Coréens se montrent intéressés par ce breuvage. Le café s’est peu à peu fait une place dans le royaume ermite, une introduction facilitée par la chute du bloc soviétique, il y a 30 ans, puis par l’ouverture de la zone économique intercoréenne de Gaesong, il y a une quinzaine d’années.





Chung Eun-chan, une réfugiée nord-coréenne devenue professeure à l’Institut pour l’éducation sur la réunification, en Corée du Sud, nous raconte cet engouement grandissant pour le café au nord de la frontière. Récit.