Christophe Malescours : Français, vit à Yssingeaux

Après un premier entretien téléphonique il y a quelques années, nous contactons à nouveau notre fidèle auditeur.

Passionné inconditionnel de radio, il en a fait son métier et il a beaucoup de choses à nous dire. Avec ses 30 ans de fidélité à notre station, Christophe nous connaît sur le bout des doigts, avec des décennies d’émissions en français de KBS WORLD Radio enregistrées sur des disques durs.

Président du Musée de la Radio et des Communications d’Auvergne, notre invité nous parle des diverses activités du musée, et partage avec nous une bonne nouvelle ; les auditeurs de la région pourront bientôt profiter d’une programmation sur les ondes.

Découvrez-en plus sur le Musée de la Radio et des Communications d’Auvergne sur le site www.museeradio.fr et sur YouTube « Musée-de-la-radio d'Auvergne » pour devenir incollable sur les radios.