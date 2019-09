Les meilleurs groupes indés vous attendent au Let’s Rock Festival

ⓒ Louis Palligiano

Le Let’s Rock Festival est le plus grand événement consacré à la musique indépendante sud-coréenne. Créé en 2007 et organisé chaque année dans le parc Nanji bordant le fleuve Han qui traverse Séoul, il a pour ambition de promouvoir la scène rock locale. Parallèlement, le Let’s Rock Festival soutient de bonnes causes via des campagnes promouvant le don du sang ainsi qu’un mode de vie sain.





Le programme de cette année était particulièrement éclectique avec la valeur sûre Nell en tête d’affiche, la chanteuse de ballades Lee Hi, le trio hip-hop Epik High ou encore le groupe punk-rock Crying Nut. Pendant deux jours, les concerts se sont déroulés de 11h30 à 21h30 sur deux scènes bien distinctes : le Peace Stage, où l’on retrouve chaque année les groupes les plus électrisants et, à quelques centaines de mètres de là, le Love Stage, qui offre une ambiance plus acoustique et romantique. Entre les deux sites, on peut profiter d’une agréable promenade au bord de l’eau ponctuée de zones de camping et de terrains de sport. Tout était également prévu pour se restaurer sur place avec de nombreux stands proposant une cuisine venue des quatre coins du monde.





Parmi les performances les plus remarquées de cette édition 2019, on notera celle de Jannabi, l’un des meilleurs groupes rétro du moment, de Se So Neon, un trio rock mené par la charismatique chanteuse-guitariste aux grosses lunettes Hwang So-yoon, et de 6band qui mêle joyeusement trot, rock, ballade et musique surf. Et la concurrence était rude ! Pendant deux jours, 42 groupes se sont succédé. Un signe de la grande variété et de la qualité de la scène musicale indépendante sud-coréenne.