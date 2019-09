De Cheonan à Ppanam

Alors que la culture populaire sud-coréenne traverse les frontières, certains habitants du pays du Matin clair se sont donnés pour mission de transmettre différents aspects de la culture, qu’elle soit historique, sociétale ou bien cosmétique…





© Ppanam

Afin de partager avec le plus grand nombre ce qu’est la vraie Corée du Sud, Ham Dong-hyuk, 26 ans, a fondé Ppanam. « Ppanam »… Ce mot vous fait penser à Paris, n’est-ce pas ? Eh bien, vous n’êtes pas si loin de la réelle signification de la marque de notre invité de la semaine.





© Ham Dong-hyuk

La startup de Dong-hyuk espère élargir son champ d’action et en partager encore plus grâce à la plateforme de vidéos en streaming YouTube. Partager toujours plus afin que la Corée du Sud ne soit plus un mystère. De nos jours, les réseaux sociaux aident à cette promotion sud-coréenne, notre entrepreneur l’a bien compris et mise beaucoup sur ces derniers.