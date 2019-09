Séoul et Washington entament des négociations sur le financement du stationnement des GIs

ⓒKBS News

Les délégations sud-coréenne et américaine chargées de négocier le 11e SMA (Special Measures Agreement) qui s’appliquera l’année prochaine se sont rencontrées le 24 septembre à Séoul, pour entamer le premier round des pourparlers. Les négociations se sont avérées tendues. Washington, représenté par James DeHart du département d'Etat, aurait demandé une importante augmentation de la part de son allié dans les frais de stationnement des GIs en Corée du Sud. La délégation sud-coréenne, conduite quant à elle par Chang Won-sam du ministère des Affaires étrangères, aurait insisté pour que le partage des coûts soit raisonnable et juste. Les négociateurs sud-coréens auraient notamment fait valoir le fait que Séoul a commandé en grande quantité des armes « made in USA » et investi des sommes considérables pour construire des infrastructures sur les bases militaires américaines dans le pays. Le premier round de négociations s'est déroulé les 24 et 25 septembre . Le deuxième aura lieu le mois prochain aux Etats-Unis.





Le 10e accord sur le financement du stationnement des soldats américains en Corée du Sud expire à la fin de cette année. Les deux pays devraient donc rapidement finaliser leurs discussions sur le nouvel accord pour que celui-ci puisse entrer en vigueur dès le début de 2020.





La part de Séoul dans le financement comporte trois volets : le coût de la main-d’œuvre, les frais de construction des équipements militaires et les frais de service et de soutien logistique. L'Accord sur le statut des forces américaines en Corée (SOFA) prévoyait initialement que le pays du Matin clair fournirait les terrains et les installations à l'armée américaine et que Washington assumerait les coûts nécessaires au maintien de ses soldats dans la péninsule. C'est à partir de 1991 que les deux nations ont commencé à partager ces coûts en vertu de l'Accord sur les mesures spéciales (SMA). Cet accord, qui se renouvelait tous les cinq ans, fait l'objet de négociations annuelles depuis l'arrivée au pouvoir du président Donald Trump.





Le 10e accord qui s'applique cette année fixe la contribution de Séoul à 1 039 milliards de wons, l'équivalent de 816 millions d’euros, ce qui représente une hausse de 8,2 % par rapport à l'année précédente. Le montant de la contribution sud-coréenne proposé par Washington lors des nouvelles négociations n'est pas connu. Cependant, vu que l'administration américaine répète qu'il lui faut environ 5 milliards de dollars chaque année pour maintenir ses forces dans la péninsule, elle aurait réclamé une forte augmentation de la contribution de son allié au financement des coûts de la défense pour l’année 2020.