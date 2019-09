Une procédure de destitution est lancée contre Donald Trump

ⓒYONHAP News

Aux Etats-Unis, le Parti démocrate, majoritaire à la Chambre des représentants, a annoncé le 24 septembre l'ouverture d'une enquête en vue de destituer le président Donald Trump, soupçonné d'avoir fait pression sur l'Ukraine pour servir ses propres intérêts politiques. Cette action pourrait avoir un impact sur la situation politique internationale, y compris les relations entre Washington et Pyongyang, au moment où les deux pays s'apprêtent à reprendre leur dialogue, au point mort depuis des mois.





L'enquête lancée par la Chambre basse américaine constitue la première étape d'une procédure officielle de destitution du président. Trump est accusé d'avoir poussé le président ukrainien Volodymyr Zelensky à lancer une enquête contre l'ancien vice-président américain Joe Biden et son fils, présumés impliqués dans une affaire de corruption en Ukraine. Biden est en effet le candidat favori des démocrates pour l'élection présidentielle de 2020, donc le rival politique de Trump qui brigue un second mandat à la Maison blanche. Pour le Parti démocrate, le président a « trahi la nation », car il a abusé de ses pouvoirs en utilisant un pays étranger afin de servir ses buts politiques.





Pour tenter de dissiper tout soupçon de pression, le locataire de la White House a ordonné la publication de la transcription de l'appel téléphonique entre le dirigeant ukrainien et lui-même. Après avoir examiné le contenu de cet échange, les démocrates et plusieurs médias ont conclu que Trump avait bel et bien exercé une pression sur son homologue ukrainien. Selon certaines sources, il aurait menacé de bloquer une aide militaire destinée à l'Ukraine pour la pousser à enquêter sur son rival. La controverse continue. Le scandale risque de porter un coup dur aussi bien à Trump qu'à Biden.





Au pays de l’Oncle Sam, pour destituer un président, la Chambre des représentants, puis le Sénat, doivent voter en faveur de sa mise en accusation. Pour l'instant, la procédure semble avoir peu de chances d'aboutir du fait que la Chambre haute du Congrès est contrôlée par les républicains. Cependant, elle n'en constituerait pas moins un obstacle dans la course à la réélection de Trump en 2020.





L'incertitude provoquée par cette affaire sur la scène politique américaine pourrait avoir des répercussions sur les marchés financiers ainsi que sur les principaux sujets d'actualité internationale. Notamment, la question nucléaire nord-coréenne pourrait en être affectée d'une manière ou d'une autre. Selon certains, le dialogue avec Pyongyang pourrait être relégué au second plan au sein de l'administration américaine. Mais, pour d'autres, Trump pourrait chercher à exploiter le dossier nord-coréen pour se rattraper. Enfin, il faudra aussi savoir si le régime de Kim Jong-un continuera de considérer Donald Trump comme un interlocuteur légitime alors qu'il risque d'être destitué ou au moins de ne pas être réélu président.