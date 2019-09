Moon Jae-in s’entretient avec Donald Trump et s’exprime à l’Onu

ⓒYONHAP News

Le président de la République s'est entretenu avec son homologue américain le 23 septembre, à New York. Moon Jae-in et Donald Trump ont discuté notamment de la coopération bilatérale pour la dénucléarisation de la Corée du Nord et du renforcement de l'alliance sud-coréano-américaine. Le lendemain, le chef de l'Etat sud-coréen s'est exprimé à la tribune de l'Assemblée générale de l'Onu. Il a proposé à la communauté internationale de faire de la zone démilitarisée (DMZ) qui divise la péninsule coréenne une « zone de paix internationale ».





Selon la Cheongwadae, les deux dirigeants ont convenu de la nécessité de tenir dans les meilleurs délais les discussions de travail entre les Etats-Unis et la Corée du Nord. Ils ont échangé sur les moyens d’obtenir de réelles avancées dans ces discussions, qui permettraient d'organiser un troisième sommet Pyongyang-Washington. Par ailleurs, Moon et Trump ont réaffirmé leur engagement qui consiste à s'interdire tout recours à la violence envers la Corée du Nord et à lui offrir un avenir radieux si celle-ci réalise sa dénucléarisation. Ainsi, ils ont voulu rassurer le pays communiste en lui envoyant un message portant sur la garantie de la sécurité du régime.





Cependant, au cours de leur tête-à-tête, les deux hommes n'ont évoqué aucune méthode concrète liée au « nouveau calcul » demandé par le Nord. En effet, en proposant de tenir des discussions de travail avec Washington fin septembre, Pyongyang avait réclamé un « nouveau calcul » axé sur la garantie de son régime et la levée des sanctions.





Enfin, les présidents sud-coréen et américain ont également souligné l'importance de l'alliance bilatérale. Ils ont espéré parvenir à des conclusions mutuellement bénéfiques à l'issue des négociations en cours sur le partage des coûts relatifs au stationnement des GI’s en Corée du Sud.





Le lendemain, Moon Jae-in a prononcé un discours à la 74e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies. Dans son intervention, il a proposé d'aménager la zone démilitarisée entre les deux Corées en une « zone de paix internationale » et d'en faire un levier pour l'instauration de la paix durable dans la péninsule coréenne. Ainsi, il a souhaité impliquer la communauté internationale dans la mise en œuvre des dispositifs concrets permettant de garantir la sécurité du régime nord-coréen. Le numéro un sud-coréen a affirmé que le gouvernement coopérerait avec Pyongyang pour inscrire la DMZ au patrimoine mondial de l'Unesco. En outre, selon lui, cette zone pourrait accueillir des bureaux des agences de l'Onu. Enfin, il a proposé de désigner, comme un « district de paix et de coopération », la zone reliant le village de la trêve de Panmunjom et Gaeseong, une ville nord-coréenne située à une dizaine de kilomètres de la frontière.





Devant les dirigeants du monde entier, le locataire de la Maison bleue a présenté trois principes à prendre en compte pour le règlement de la question de la péninsule coréenne. Il s'agit de la prévention de la guerre, de la garantie de sécurité réciproque entre les deux Corées et de la prospérité commune des deux pays. Lors de son discours, Moon a prononcé le mot « paix » 54 fois, soulignant ainsi la nécessité d'instaurer un régime de paix dans la péninsule.





Le sommet sud-coréano-américain et le discours de Moon devant l'Assemblée générale de l'Onu ont attiré une attention particulière car ils interviennent au moment où les Etats-Unis et la Corée du Nord s'apprêtent à reprendre leurs pourparlers de travail. Le président sud-coréen espère aujourd'hui jouer un rôle de « facilitateur » dans la reprise du dialogue entre Washington et Pyongyang et dans l'organisation d'un troisième sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un.