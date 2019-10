Les jeunes Indonésiens manifestent contre la révision du code pénal

ⓒ Getty Images Bank

En Indonésie, des milliers de jeunes ont défilé dans la rue contre la révision du code pénal la semaine dernière.





D’après le nouveau projet de loi, ceux qui ont un rapport sexuel avant le mariage et ceux qui vivent ensemble sans se marier sont condamnés à une peine d’emprisonnement de moins d’un an et de six mois respectivement. Le texte prévoit également l’interdiction d’avorter sauf en cas de viol ou d’urgence médicale. L’insulte envers le président et le vice-président ainsi que le blasphème contre l’Etat et la religion sont prohibés.





Selon la chaîne britannique BBC, des manifestations ont eu lieu aux quatre coins du pays et les militants ont réclamé la rencontre avec le président du Parlement en faisant face aux canons à eau.