« Kyungsung Saloon », nouvel album de Lee Jung-pyo

Lee Jung-pyo est une auteure-compositrice-interprète spécialisée dans le « crossover », qui veut dire le croisement en français.

La chanteuse a d’abord étudié la musique traditionnelle coréenne à la prestigieuse université nationale de Séoul. Elle s’est fait connaître du grand public en remportant le grand prix du Korea Song Festival en 2004.

Lee s’est lancée dans la musique populaire en sortant son premier album « Like A Butterfly » en 2008. Depuis le début de sa carrière, elle n’a cessé de proposer des morceaux surprenants en mélangeant la musique traditionnelle et la musique populaire. Depuis mars 2017, elle enseigne la musique utilitaire à Seoul Institut of The Arts.

L’artiste a sorti le 4 juillet dernier « Kyungsung Saloon » composé de 12 morceaux. Ce sont des reprises de chansons coréennes très appréciées dans les années 1930 et 1940 sous l’occupation japonaise.