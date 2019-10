Plats multicolores (I)

ⓒ KBS

En Corée, il y a une expression qui dit « Ce qui est beau à voir est délicieux ». En utilisant divers ingrédients de différentes couleurs, on apprécie les mets d’abord par leur apparence, ce qui ouvre l’appétit, et ensuite par leur saveur.

Cette semaine et la semaine prochaine, « Saveur du terroir » vous invite à découvrir les différents plats qui sont non seulement beaux à voir mais également bénéfiques pour la santé.





ⓒ KBS

Notre première destination cette semaine est un événement mensuel un peu particulier appelé « Color concert » ou « Concert de couleur ». Chaque mois, on choisit une couleur puis se tient un concert sous le thème de cette couleur. Les aliments, les fleurs, la musique et la thérapie des couleurs réunis ensemble vont satisfaire les cinq sens des spectateurs. Et justement, cette semaine on a choisi la couleur violette considérée comme une couleur de consolation, de changement et de soin. Elle permettrait également de nous débarrasser du stress. D’ailleurs grâce aux anthocyanines, qui attirent une attention particulière ces jours-ci au regard de leurs vertus liées au ralentissement du vieillissement, les aliments de cette couleur sont de plus en plus prisés.





Quels sont alors les plats de couleur mauve ?

Tout d’abord, le « podoju yeonjeoyukjjim ». On fait cuire à la vapeur la viande de porc, puis on la trempe dans du jus de raisin. D’une saveur douce, ce plat permet d’apprécier le porc d’une autre manière. Avec les aubergines, un des légumes représentatifs de cette couleur, on prépare le « gajijabchae ». On fait sauter des tranches d’aubergines salées, puis on y ajoute divers légumes de couleur différente comme du paprika et de la ciboulette. Pour accompagner ces mets, on cuisine le « heukmiyeonipbap ». On fait cuire à la vapeur du riz noir garni de graine de lin et de potiron enroulés dans une feuille de lotus.

Les gens vêtus en mauve se retrouvent autour d’une table remplie de plats de couleur violette. En se régalant de ces plats, ils se sentent décontractés et débarrassés de tout le stress.





ⓒ KBS

Il n’y a pas que les légumes qui se caractérisent par leur couleur bien marquée. Si on va à la ville de Geumsan dans la province de Chungcheong du Sud, Monsieur Yang nous accueille avec ses volailles appelées « baekbongogolgye ». Contrairement aux ogolgye qui sont en général de peau et de poils noirs, les siens ont les poils blancs et le reste, comme les os, le bec, la peau et les intestins, noir. Une autre particularité c’est que les baekbongogolgye surnommés « volailles médicinales » ont non pas 8 mais 10 orteils comme les êtres humains.

Afin de profiter au maximum des effets nutritifs de cette volaille, M. Yang prépare le « heuksaektang » qui signifie littéralement « le ragoût au bouillon noir ». On commence par tremper le « heukyeomso » ou la chèvre noire, les muscles de la viande de bœuf et la volaille dans de l’eau salée pour dégager leur odeur particulière et le sang. Ensuite on farcit la volaille avec du riz noir et des graines de sésame noir, ainsi que d’autres ingrédients bénéfiques pour la santé dont le gingembre, les jujubes et l’ail. On fait cuire à la vapeur les ingrédients ainsi préparés durant environ une heure, et cela devient un plat fortifiant bien noir rempli de diverses viandes bien fermes sous la dent. Et puisque le baekbongogolgye associé aux anguilles d’eau douce propose un mariage nutritif parfait, on peut préparer le « baekbongogolgye jangeotang » en faisant cuire la volaille et l’anguille dans de l’eau bouillante. Petite astuce. Il faut cuire l’anguille avec ses arêtes pour davantage tirer parti des éléments nutritifs de cette dernière.





Notre voyage à la recherche des plats multicolores se poursuit la semaine prochaine !