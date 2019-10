Yurisangju montera sur scène le 12 octobre à Goyang

Date : le 12 octobre 2019

Lieu : Aram Nuri Arts Center à Goyang

Yurisangju est de retour pour son fameux concert « Bonheur à 19 900 wons ». Ce titre original est en effet le prix d’une place du concert donné par le duo masculin dont le nom signifie « boîte de verre ».

Le prix d’un ticket de ce concert qui aura lieu le 12 octobre à Goyang est de seulement 15 euros. Une excellente occasion pour les habitants de cette ville de la province de Gyeonggi de trouver leur bonheur à petit prix !

Les spectateurs pourront savourer les plus grands hits du duo composé de Park Seung-hwa et de Lee Se-jun, connus pour leurs voix douces et harmonieuses.