Fasoo.com : fournisseurs d’applications de solutions de sécurité et des données

© Fasoo.com

La société Fasoo.com a été créée par en juin 2000 par plusieurs employés de Samsung SDS, une filiale informatique de Samsung Electronics. Elle développe des logiciels proposant des solutions pour la sécurité de code source et de gestion de documents. A l’origine, elle a commencé comme une société de sécurité de données avec des technologies de gestion des droits numériques (GDN), mais aujourd’hui elle propose diverses solutions et services qui utilisent l’intelligence artificielle et la technologie de la blockchain.





Elle a aussi développé le logiciel Sparrow qui est capable de détecter certaines failles de sécurité des codes sources et de les corriger. Son logiciel plus performant que celui de ses concurrents possède aussi diverses fonctions pratiques, comme celle de recommander des moyens pour remédier aux problèmes, grâce à l’adoption d’une technologie d’intelligence artificielle.





© Fasoo.com