Ce que l’on appelle communément en anglais « self storage », une sorte d’entrepôt en français a récemment ouvert ses portes en Corée du Sud. Un self storage est une sorte d’entrepôt de stockage privée pour garder des biens hors de chez soi. Un peu comme les consignes dans les gares, mais de bien plus grandes tailles et dans une station-service. Cela permet aux gens de s’y rendre à leur gré comme pour faire un plein d’essence.





De nombreuses personnes et entreprises ressentent le besoin d’avoir un espace supplémentaire pour conserver certaines choses. Pour répondre à ce besoin, un nouveau service est apparu leur permettant, en contrepartie d’une somme, de conserver leurs biens et autres marchandises dans des installations de stockage.





Contrairement aux grands entrepôts traditionnels, les installations de libre entreposage situées dans les villes sont facilement accessibles et peuvent être utilisées de manière flexible dans le cadre de contrats à court terme. Ce service est populaire auprès des citadins de la classe moyenne qui ont besoin d’espace pour conserver des biens, tels que des articles ménagers qui s’accumulent chez eux ou encore pour les entreprises qui souhaitent se créer un environnement de travail plus agréable.





Le marché du libre entreposage aux États-Unis s’est élevé à 38 milliards de dollars l’année dernière. Au pays du Matin clair, il est encore à ses débuts. Mais compte tenu de la forte demande en espace, de plus en plus de gens devraient utiliser ce service pratique s’il est proposé à un prix abordable.