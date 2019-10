« Le lac des cygnes » de Matthew Bourne

La version originale du ballet classique « Le lac des cygnes », créée par Matthew Bourne, sera présentée de nouveau au LG Arts Center à Séoul, neuf ans après sa dernière représentation en Corée du Sud.





Bourne est un grand artiste considéré comme l’un des chorégraphes en vie les plus populaires dans le monde. Il a créé une version innovante de la pièce de Tchaïkovski, qui a remplacé le corps de ballet féminin par un ensemble masculin. Lors de sa première mondiale en 1995 au Royaume-Uni, elle a fait sensation aussi bien dans le milieu de la danse qu’au sein des spectateurs.





Au pays du Matin clair, cette œuvre a été jouée pour la première fois en 2003 au LG Arts Center, puis trois fois supplémentaires en 2005, 2007 et 2010, pour attirer plus de 80 000 spectateurs au total.





Bourne a transformé l’histoire originale d’une manière audacieuse. L’histoire se déroule dans la famille royale du Royaume-Uni de notre ère. Le prince est mou et faible et le cygne possède la force et le charisme auxquels le prince aspirait tant.





Date : du 9 au 20 octobre 2019

Lieu : LG Arts Center à Séoul

Site : http://www.lgart.com/