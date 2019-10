Le hangeul, de l’alphabétisation du peuple à la mode

ⓒ KBS

Le hangeul est un alphabet révolutionnaire qui a permis au peuple coréen de combattre l’illettrisme et ainsi de lui permettre de prendre part au développement intellectuel du pays et de comprendre la vie politique de la péninsule. Le terme hangeul signifie littéralement « écriture coréenne », « han » correspondant à la Corée ou à « grand », et « geul » à l’écriture. En clair, il s’agit de l’écriture du peuple coréen, ou de la grande écriture. Cette graphie remplace les hanja, qui sont les caractères chinois, utilisés jusqu’alors pour transcrire la langue coréenne.





C’est donc en 1446 que le hangeul est proclamé, après avoir été initié trois ans auparavant par le roi d’alors, Sejong le Grand, qui régna jusqu’en 1450. L’alphabet de la péninsule est bien plus simple que les milliers de caractères chinois. En effet, composé seulement d’une vingtaine de caractères (dix voyelles et 14 consonnes), il est aussi simple à apprendre et à apprivoiser que l’alphabet latin.





Ses formes géométriques ont inspiré un certain couturier… Cette graphie de près de 600 ans a donné beaucoup d’idées au créateur de mode Lie Sang Bong. Lie a commencé par une carrière d’acteur, et ce n’est qu’en 1983 qu’il met un pied certain dans la mode après avoir remporté un prix au Central Design Contest. Dix ans plus tard, il sort sa première collection appelée « La réincarnation », présentée à la Fashion Week de Séoul. En 2006, le couturier se fait encore plus connaître pour sa particularité… Celle de créer des vêtements où le hangeul a toute sa place…





Lie est aussi à l’origine de la tenue de la championne olympique Kim Yuna lors de sa performance au « Festa on Ice » de 2010, qui est une magnifique robe de toile noire et blanche avec, bien évidemment, des colonnes de hangeul calligraphié au pinceau. Fierté de la Corée et des Coréens, ses créations ont été exposées dans des musées et vous pouvez retrouver ses collections en vidéo sur internet. Cela vous permettra de vous faire une idée du grand talent du styliste hors du commun.