ONEUS se lance dans sa première tournée américaine

Le nouveau boys band ONEUS qui a débuté au début de cette année lancera quant à lui sa première tournée aux Etats-Unis. Cette étoile montante de la k-pop a su d’emblée attirer l’attention du public au-delà des frontières.





Le groupe composé de six jeunes garçons s’est démarqué grâce à ses chorégraphies calibrées au millimètre.





Baptisée « ‘FLY WITH US’ TOUR IN USA », cette tournée comprendra six haltes dans des grandes villes américaines à commencer par New York, Chicago et Los Angeles. Une tournée aux Etats-Unis moins d’un an après ses débuts est très rare chez les groupes d’idoles sud-coréens.





Le premier album d’ONEUS sorti le 9 janvier dernier a pris la tête du classement k-pop d’iTunes dans quatre pays, et son 2e mini-album sorti en mai était l’album le plus téléchargé sur iTunes en Finlande.