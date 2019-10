Migyo organise son premier concert de 2019

Date : le 19 octobre 2019

Lieu : SAC Arirang Hall à Séoul

Migyo donnera son premier concert de l’année le 19 octobre au SAC Arirang Hall à Séoul. Intitulé « Limited concert », ce spectacle sera l’occasion de savourer la prestation de la vocaliste tendance.

La chanteuse dont le vrai nom est Jeon Da-hye a fait ses débuts en 2014 avec son premier album « No Way ».

Agée de 27 ans, elle s’est surtout fait connaître auprès du public grâce à son interprétation de la célèbre chanson « Like it » de l’auteur-compositeur-interprète Yoon Jong-shin. Le clip de sa reprise a été vu par plus de 10 millions d’internautes sur Youtube.