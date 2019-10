Des Indonésiennes font la chasse au trésor en profitant des incendies de forêts

© YONHAP News

Les feux de forêts font rage sur l'île de Sumatra en Indonésie depuis plus de deux mois. A en croire CNN Indonésie, certains habitants se livrent à une chasse au trésor plutôt qu’à l’extinction de l’incendie à Ogan Komering Ilir, dans l’est de l’île.





Car des objets historiques enterrés réapparaissent de temps en temps à la surface des tourbières brûlées. Celles-ci sont un terrain constitué des détritus végétaux qui ne sont pas totalement décomposés.





D’après un archéologue, on y a retrouvé des parures qui auraient été fabriquées en Egypte et dans les pays de l’Indopacifique dans l’Antiquité. Les accessoires en or semblent appartenir à Sriwijaya, une cité-Etat qui régnait sur la zone de Sumatra du 7e au 13e siècle.





Les citoyens touchent pas mal d’argent en les vendant aux receleurs ou aux collectionneurs. Pourtant, l’expert craint que cette pratique empêche d’étudier l’histoire de la région.