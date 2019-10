CRETA : fournisseur d’équipements médicaux

© balankey.co.kr

CRETA est une société fondée en 2010 dans le but de développer des produits nécessaires pour les soins médicaux, mais qui n’ont pas encore vu le jour. Le mot CRETA est l’acronyme anglais de Création, Recherche, Ingénierie, Enseignement et Adoption. Ce nom représente l’idée de son PDG de créer quelque chose de nouveau, de conduire des recherches pertinentes, de développer et fabriquer des produits, d’apprendre à les utiliser et enfin de les adopter à des fins médicales.

Et pour cela, la compagnie a mis en place un laboratoire pour tester ses nouvelles idées et faire des essais cliniques. Et après plusieurs mois de recherches, CRETA a mis au point un équipement médical permettant de soigner les douleurs de l’épaule et du dos d’un tout nouveau genre.





