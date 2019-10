© Getty Images Bank

Le mot anglais « Flywheel », que l’on pourrait traduire en français par roue autonome, désigne en quelque sorte un cercle vertueux de promotion de croissance, et il est en train de devenir une nouvelle philosophie de gestion des entreprises. C’est un peu comme une énorme roue à mettre en mouvement. Au début, il faut la pousser continuellement très fort. Mais une fois que la roue a bougé et pris son impulsion, l’engrenage est en marche et elle tourne d’elle-même.





Dans le « modèle de flywheel » présenté pour la première fois par le fondateur et PDG d’Amazon, Jeff Bezos, la gestion d’une entreprise florissante peut se comparer à l’accélération du mouvement d’une roue. Si les clients sont satisfaits d’un produit donné, cela fera augmenter leur nombre et le fabricant du produit augmentera sa production pour créer un cercle vertueux. En d’autres termes donc, l’amélioration de l’expérience des clients et leur nombre croissant diversifient les gammes de produits et entraînent de fil en aiguille une augmentation des ventes pour offrir à nouveau une expérience agréable aux clients.





Toutefois, pour l’instant, rien ne dit que ce modèle ou cette nouvelle philosophie de gestion va durer. Aussi mieux vaut-il attendre encore un peu pour voir si cela va apporter un changement dans le monde des affaires.