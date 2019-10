Négociations commerciales entre la Corée du Sud et le Mercosur

© Ministry of Trade, Industry and Energy

Le Mercosur est le plus grand bloc économique d’Amérique du Sud. Créé en 1991 pour promouvoir le libre-échange dans la région, il est constitué au départ du Brésil, de l’Argentine, du Paraguay et de l’Uruguay. Cet immense bloc économique a une population totale de 260 millions d’habitants pour un PIB supérieur à 2 000 milliards de dollars. Et il est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de matières premières et de produits agricoles et d’élevage.





Néanmoins malgré son fort potentiel de croissance, le Mercosur n’a signé aucun accord commercial avec aucun pays asiatique, et le bloc est resté fermé sur lui-même. Séoul espère être le premier pays à devenir son partenaire économique. Cependant, cela risque d’être un challenge car le volume des échanges entre la Corée du Sud et le Mercosur est en baisse constante après avoir atteint un sommet de 20,8 milliards de dollars en 2011. Il a légèrement augmenté en 2017 pour s’élever aux 11,1 milliards mais il est de nouveau tombé à 10,2 milliards l’an dernier. En 2017, le bloc sud-américain ne représentait que 1,2 % du total des échanges de la Corée du Sud, et ce chiffre a encore chuté pour atteindre moins de 1 % l’année dernière.