A l’occasion des « Années de la visite de Daejeon 2019 à 2021 », l'orchestre de musique traditionnelle coréenne du Centre de musique traditionnelle coréenne de Yeonjeong à Daejeon donnera un spectacle qui combine la danse et la musique d’un orchestre du gugak.



Cette représentation s’intitule « L’accueil - Hanbat souhaite la bienvenue par la danse ». Hanbat est l’ancien nom de Daejeon. Elle est destinée à souhaiter la bienvenue par la danse traditionnelle coréenne aux visiteurs coréens et étrangers qui se rendent dans la ville.





Lors de cet événement seront présentées plusieurs sortes de danses traditionnelles que les Coréens exécutaient pour des occasions spéciales, tels que « Jeongwol Daeboreum », le 15e jour du premier mois lunaire, où l’on célèbre la première pleine lune de l’année, « Dano », le cinquième jour du cinquième mois de l’année, où on prie pour d’abondantes récoltes, et « Dongji », le solstice d'hiver où on se prépare à l’année suivante.





Date : le 18 octobre 2019

Lieu : Centre de musique traditionnelle coréenne de Yeonjeong à Daejeon

Site : www.daejeon.go.kr