« The Tale of Nok-du », une série télévisée diffusée tous les lundi et mardi sur KBS 2TV

Des femmes déguisées en homme ? Trop banal. Voici un homme déguisé en femme !





Un jour, Nok-du (interprété par Jang Dong-yun), qui menait une vie paisible, est attaqué par des guerriers mystérieux. Pour les identifier, il les suit et arrive dans un village étrange où habitent seulement des femmes.





Afin de trouver la vérité, Nok-du se déguise en femme et s’infiltre dans ce village de veuves. Il y rencontre Dong-ju (interprétée par Kim So-hyeon), une apprentie courtisane, qui cache un passé douloureux au fond de son cœur et nourrit une vengeance.





Nok-du pourra-t-il faire éclater la vérité dans le village de veuves rempli de mystères ?





Voici que commence une joyeuse histoire d’amour entre un homme et une femme, au-delà du secret autour de la naissance et de la vengeance pour laquelle on est prêt à mettre sa vie en péril.









Jeon Nok-du (interprété par Jang Dong-yun)

Dong Dong-ju (interprétée par Kim So-hyeon)









Un homme viril devient veuve !





Première diffusion le lundi 30 septembre 2019 à 22h / Diffusion tous les lundi et mardi à 22h (32 épisodes)