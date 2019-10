Impertinents mais Courageux (1) 잘했어

*Dialogue de la onzième semaine

승우: 야, 어떻게 넌 200등을 하냐?

Seung-woo : Eh, comment est-ce que tu peux être le 200ième ?

준수: 왜, 198등도 있는데.

Joon-soo : Pourquoi, il y a aussi un 198ième.

연두: 야, 여기 196등도 있거든.

Yeon-doo : Eh, ici, il y a aussi la 196ième.

효식: 여기 200등 있다.

Hyo-sik : Ici, il y a le 200ième.

승우: 야, 잘했어, 잘했어.

Seung-woo : Eh, bien joué, bien joué.

효식: 아, 힘들다.

Hyo-sik : Ah, c’est dur.

연두: 야, 됐어, 우리 열심히 했잖아. 그럼 된 거 아니야?

Yeon-doo : Eh, ça suffit. On a fait de notre mieux. C’est donc pas suffisant ?

어? 됐고 오늘은 연습이나 빡 세게 하자.

Hein ? C’est bon. On oublie ça et aujourd’hui, on s’entraîne à fond.





*Expression à retenir

잘하다: verbe, bien faire, bien se conduire

→ 요즘 한국 학생들은 프랑스어를 잘해요.

Ces jours-ci, les étudiants coréens parlent bien le français.

→ 잘했어 Bien joué.





*Vendredi 11 octobre

Titre du drama

- Le titre du drama 발칙하게 고고 Impertinents mais Courageux

- 발칙하다 être impoli, mal élevé, impertinent, insolent

- 고고 Go, go (anglais), allez, allez





Résumé de l’histoire

L’histoire se déroule dans le lycée 세빛 qui est une sorte de boîte à bac. À entendre par là, que les élèves travaillent très dur pour être au top du classement.





En fait, pas tous, puisqu’il y a un groupe de jeunes pour lesquels les études, ce n’est pas tout. Ils pensent tout autant à se retrouver et à danser. Et cela, au sein d’un 동아리 un club qui fait partie de l’école et qui s’appelle 리얼킹, les Vrais Rois.





Ce club est dirigé par mademoiselle강연두 qui déborde d’énergie et qui ne se laisse pas abattre par les mauvaises notes…









À retenir

- Eh, dis donc 야

- Comment, de quelle manière 어떻게

- Tu 넌 (forme abrégée de 너-는)

- 200 이백, 198 백구십팔, 196 백구십육

- Le rang, le classement 등

- Le suffixe interrogatif familier 냐

- Pourquoi, pour quelle raison 왜

- Aussi, également 도

- Verbe d’existence y avoir, se trouver 있다

- Ici 여기

- Explication de l’expression de la semaine 잘했어bien joué

- Être difficile, être pénible 힘들다

- Ça suffit, c’est bon 됐어, 됐고

- Nous, on, notre 우리

- Avec ardeur, de son mieux 열심히

- Le verbe faire 하다

- Alors, donc 그럼 (abréviation de 그러면)

- Aujourd’hui 오늘

- Faire des répétitions, s’entraîner 연습하다

- À fond빡

- Fortement 세게





Répétition de l’expression de la semaine

Bien joué 잘했어