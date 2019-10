Entre papier et réalité augmentée

Designer, illustratrice, auteure, Julie Stephen Chheng est une artiste multicarte. Sa spécialité : le travail sur la qualité du papier et du numérique dans le domaine du livre, du design et de la scénographie. Le livre-objet et les liens possibles avec le numérique n'ont pour elle plus aucun secret.





© Prise par Clément CHARLES

Notre invitée présente ses expositions un peu partout autour du monde : New York, Tokyo, Hong Kong, Séoul... et cette année, Pohang, une ville située dans le sud-est de la Corée du Sud. En effet, c'est à l'occasion du Pohang Steel Art Festival qu'elle est revenue au pays du Matin clair, après un premier passage dans la capitale l'an dernier à l'occasion du Salon international du livre.





© Julie Stephen Chheng

Julie Stephen Chheng y a exposé « A la recherche des esprits de la Nature », précédemment montré au Musée de la Chasse et de la Nature à Paris. Son travail, inspiré des Tanukis, esprits japonais de la forêt, invite le spectateur à télécharger une application afin de pouvoir se projeter dans des mondes oniriques qui soudain prennent vie, questionnent de façon ludique nos différences et notre propre réalité.