Beaucoup de retours très attendus sont annoncés pour octobre

En cette saison automnale qui rime avec récolte, beaucoup de stars de k-pop ont choisi le mois d’octobre pour leur retour. Allant des groupes d’idoles jusqu’aux chanteurs solos, les nouveautés sont aussi nombreuses que variées.





D’abord, le nouveau boys band « SuperM » réunissant les célèbres artistes de SM Entertainment a été dévoilé en grande pompe. Ce groupe est composé de sept membres : Taemin de SHINee, Baek-hyun et Kai d'EXO, Tae-yong et Mark de NCT, et Ten et Lucas de WayV.





Six mois après la sortie de son 6e mini-album, le boys band NU’EST sera de retour le 21 octobre. Le « quintette » organisera du 15 au 17 novembre son fan-meeting concert baptisé « 2019 NU’EST FAN MEETING-L.O.Λ.E PAGE » au KSPO DOME à Séoul.





Parmi les chanteurs solos qui sont de retour, on peut citer Chen, le vocaliste d’EXO et l’auteur-compositeur-interprète Jeong Se-woon. Le vocaliste du boys band de SM Entertainment a sorti le 1er octobre son 2e EP « Dear my dear » dont le titre phare est une ballade romantique intitulée « Shall we ? ». L’ex-candidat de la saison 2 de « Produce 101 » qui a fait ses débuts en septembre 2017 a sorti le lendemain son mini-album « Day ».