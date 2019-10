ALi est de retour pour la comédie musicale « Rebecca »

ⓒ YONHAP News

Ali, qui a annoncé le 11 septembre la naissance de son premier bébé sur sa page de réseau social, sera de retour ! La chanteuse assurera le rôle de Mme Danvers qui a un coup de foudre pour le charme mystérieux de Maxim de Winter. Il s’agit de sa deuxième participation à une pièce de comédie musicale.





L’artiste s’est fait connaître auprès du public en tant que vocaliste invitée du duo Leessang en 2005. Elle a lancé sa carrière en solo en 2009 avec son premier EP intitulé « After The Love Has Gone ».