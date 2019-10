« Smile, Again » de Yang Soo-kyung à Jeonju

Date : le 2 novembre 2019

Lieu : Samsung Culture Hall de l’université nationale de Jeonbuk à Jeonju

Yang Soo-kyung donnera un concert le 2 novembre à Jeonju, ville située dans la province de Jeolla du Nord. Intitulé « Smile, Again », ce spectacle sera l’occasion de se plonger dans l’univers musical de cette chanteuse âgée de 55 ans.

Son premier album sorti en 1988 a propulsé d’emblée Yang Soo-kyung sur le devant de la scène. Encouragée par son succès national, elle a lancé sa carrière à l’étranger en 1991. Elle a même remporté le prix du top 5 des stars asiatiques décerné par la chaîne japonaise NHK.

La star des années 80 et 90 a quitté la scène en 1998 après avoir sorti son 9e et dernier opus officiel. Cette mère d’un garçon a sorti un album de comptines en 2001 et participé à la bande originale du drama « Terms of Endearment », diffusé en 2004 sur KBS2.