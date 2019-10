De plus en plus d’idoles se convertissent avec succès en acteur

ⓒ YONHAP News

Les deux premiers rôles de la nouvelle série télévisée de SBS « Vagabond » sont attribués non pas à des acteurs mais à des chanteurs. Ce sont Lee Seung-gi, le vocaliste qui a débuté en 2004, et Suzy, ex-membre du célèbre girls band de JYP Entertainment, Miss A.





Cet exemple n’est pas un cas isolé. Aujourd’hui, on voit de plus en plus de membres de groupes d’idoles qui s’imposent sur le petit ou le grand écran.





Lee Ji-eun, également connue sous son nom de scène IU, en fait partie. La jeune auteure-compositrice-interprète a tenu son premier rôle avec brio dans le drama de tvN « Hotel Del Luna » récemment terminé.





Côté garçon, on peut citer Yim Si-wan, membre du boys band ZE:A qui a fait ses débuts en 2010 avec son premier single « Nativity ». On le retrouve chaque semaine dans la série télévisée « Hell is other people » actuellement diffusée sur OCN.





Min-ho, membre du boys band SHINee, est à l’affiche du film « Battle of Janghari » sorti le 25 septembre au cinéma.